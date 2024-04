Polícia Militar Ambiental apreende armas de fogo em Muniz Freire

Policiais do 2º Pelotão da 4ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental apreendeu armas de fogo após receberem denúncia anônima na localidade de Menino Jesus, em Muniz Freire, na manhã desta sexta-feira (26).

De acordo com a PMA, em análise aos materiais apreendidos, foi verificado se tratar de duas espingardas, calibres .22 e .32, ambas com uma munição intacta de mesmo calibre, além de um revólver .38 com 5 munições intactas e cartuchos deflagrados.

Leia também: PM apreende drogas e resgata bebê de oito meses de local insalubre em Alegre

Portanto, as armas, munições e demais materiais apreendidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Ibatiba, onde o responsável irá responder pelos atos ilícitos praticados, com pena de detenção de um a três anos, e multa.