Polícia recupera câmara do sistema de videomonitoramento de Guaçuí

A Polícia Civil recuperou a câmera do sistema de videomonitoramento e identificou o segundo autor de danificar o equipamento no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí. Segundo a PC, o equipamento foi recuperado na tarde da última quarta-feira (17).

De acordo com a PC, na terça-feira (9), os policiais receberam informações de que dois suspeitos haviam danificado a câmara do sistema de videomonitoramento e que a polícia tinha identificados os autores. Um dos suspeitos foi ouvido na delegacia e outro ainda não havia sido localizado.

Já nesta quinta-feira (18), os policiais civis localizaram o segundo autor no distrito de Santa Rita do Prata, zona rural de Varre-Sai, no Rio de Janeiro, na divisa com a cidade de Guaçuí, Caparaó do Espírito Santo.

Na delegacia, o homem de 47 anos, confessou ter participado do crime e informou que havia jogado a câmara no meio do mato no bairro Manoel Monteiro Torres, também em Guaçuí. A câmara, que está avaliada em R$ 5.000,00, foi encontrada e levada para a delegacia de Guaçuí, e será entregue para Prefeitura da cidade.