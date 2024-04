PRD aposta em Beloaço como pré-candidato em Iúna

Com uma trajetória de serviço público e dedicação à comunidade, o ex-vereador no período de 2017 a 2020, Everaldo Beloaço, confirmou sua pré-candidatura pelo Partido Renovação Democrática – PRD, no município de Iúna.

Nesse sentido, Beloaço afirma que está preparado para ser o novo prefeito do município de Iúna, no Caparaó.

Leia Também: “Estamos estagnados”, afirma pré-candidato em Conceição

“Estou preparado para ser o novo prefeito da cidade onde nasci, cresci e escolhi para morar com minha família. Tenho certeza de que chegou o momento de dar minha contribuição, juntamente com o mesmo pensamento da população, onde todos estão aclamando por um novo modelo de administração e tenho certeza de que este apelo do nosso povo vem de encontro com os meus pensamentos e ideologia”, disse.

Além disso, Everaldo ressalta que a atual gestão tem sido marcada por uma série de desafios e falhas que afetam diretamente os cidadãos de Iúna.

“A administração do atual prefeito tem sido marcada por uma série de desafios e falhas que afetaram diretamente a qualidade de vida dos cidadãos. A falta de planejamento, transparência e comprometimento com as necessidades da comunidade resultou em um cenário de deterioração em várias áreas”, ressalta o pré-candidato.

Corrida eleitoral

Além de Everaldo (PRD), já confirmaram a pré-candidatura no município de Iúna o atual prefeito Romário Vieira (Podemos), Dimmy Barbosa (PDT), Ronaldo Rafar (PL), João Elias Colombo Horsth (PP) e pelo Republicanos o empresário José Salotto.