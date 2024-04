Prefeito de Dores assina pactuação de metas com a educação do Estado

A Secretaria de Estado da Educação – SEDU realizou nessa quarta-feira (3), na Superintendência Regional de Educação de Guaçuí, a Cerimônia de Repactuação das Metas com os municípios do Espírito Santo.

A Secretaria Municipal de Educação de Dores do Rio Preto foi representada pela secretária de Educação Esther Simões Oliveira Silva, coordenadora do PAES Elizabeth Gomes Carlos e pela coordenadora do Renalfa Ana Claudia Pimentel Escoralique.

As representantes assinaram, juntamente com o superintendente de Educação Gilvan Rodolpho Quedevez e o assessor de Regime de Colaboração Aristhóteles Tadeu Tiradentes, o Pacto de Metas de 2024.

Já na manhã desta quinta-feira (4), o prefeito de Dores do Rio Preto Cleudenir José de Carvalho Neto (Ninho), assinou o Pacto de Metas de 2024, se comprometendo mais uma vez em monitorar e gerir a Educação de seu município, demonstrando que como administrador do município de Dores do Rio Preto têm o compromisso em ofertar na rede uma educação de qualidade.

Além disso, a assinatura do termo, garante a permanência e aprendizado dos estudantes, e é através da propriedade dos resultados, que a Secretaria de Educação traçará seu plano de ação, para executá-lo nas escolas e para continuar avançando no cumprimento das metas, medidas pelas avaliações externas.

“Estes resultados são expressos através do IDEBES-Índice da Educação Básica do Espírito Santo, que é um indicador instituído pela SEDU para medir o nível de qualidade da aprendizagem dos estudantes da rede pública”, menciona Esther Simões, secretária de Educação de Dores.