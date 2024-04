Prefeitura de Anchieta divulga processo seletivo na área da Educação

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Educação anuncia a realização de um novo Processo Seletivo. O objetivo é o preenchimento de sete vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais.

Logo, a seleção disponibiliza oportunidades entre os seguintes cargos: Profissional de Apoio Escolar – Educação Infantil; Profissional de Apoio Escolar – Educação Especial (7); e Intérprete/ Tradutor de Libras.

Para concorrer a uma das oportunidades ofertadas, é necessário que o candidato tenha escolaridade entre níveis de magistério, superior em andamento e completo, bem como habilitação para exercício do respectivo cargo pleiteado.

Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 30 a 40 horas semanais, referente a remuneração no valor que alterna entre R$ 1.520,06 a R$ 2.041,60, acrescido de auxílio alimentação de R$ 550,00.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar do Processo Seletivo, podem se inscrever a partir das 8h de 4 de abril de 2024 até as 17h do dia 5 de abril de 2024, por meio do site da Prefeitura Municipal.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação prova de títulos e tempo de serviço, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o Processo Seletivo terá validade até o dia 31 de dezembro de 2024.

Acesse o edital completo clicando AQUI.