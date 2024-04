Prefeitura de Cachoeiro divulga data de provas nas áreas da saúde e educação

A prova do concurso público da Prefeitura de Cachoeiro para provimento de cargos nas áreas de saúde e educação já tem uma nova data para ser aplicada, será no próximo dia 21 de abril.

Originalmente agendada para o dia 24 de março, a realização do exame foi adiada em virtude das chuvas na Região Sul do Espírito Santo. A medida foi com vistas a garantir a segurança e assegurar a igualdade de condições para todos os candidatos.

O cronograma atualizado com as novas datas do certame está disponível para consulta no site oficial da banca organizadora (www.cebraspe.org.br). Além disso, também foi publicado, no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (1).

“Com a retificação da data da aplicação das provas, todo o cronograma do edital também teve que ser alterado. Por isso, indicamos que todos os candidatos acompanhem, diariamente, as informações no site da banca organizadora”, frisa o secretário municipal de Administração de Cachoeiro, Antônio Carlos Valente.

Páginas de acompanhamento dos editais

O concurso público da Prefeitura de Cachoeiro está dividido em quatro diferentes editais, com cronogramas independentes entre si. Para se manter atualizado em relação ao certame, o candidato deve acompanhar as páginas de seus respectivos editais no site da banca organizadora. Para isto basta acessar os links abaixo:

Edital – Cargos nas áreas de saúde e educação: www.cebraspe.org.br/concursos/pref_cachoeiro_24

Edital – Cargos administrativos: www.cebraspe.org.br/concursos/pref_cachoeiro_24_adm

Edital – Cargos na Guarda Civil Municipal: https://www.cebraspe.org.br/concursos/PREF_CACHOEIRO_24_GUARDA

Edital – Cargo de Procurador: www.cebraspe.org.br/concursos/PREF_CACHOEIRO_24_PROCURADOR