Prefeitura lança Pesquisa de Qualidade do Atendimento em Serviços Públicos

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), lançou a campanha da Pesquisa de Qualidade do Atendimento. A nova iniciativa é destinada a promover a melhoria contínua dos serviços públicos municipais. Cartazes contendo códigos QR foram instalados em diversos equipamentos públicos municipais, como unidades de saúde, escolas, CRAS e núcleos de qualidade de vida, dentre outros. Estes, permitem que cidadãos e servidores avaliem a qualidade do atendimento prestado.

A controladora-geral do Município, Mylena Lopes, destacou a importância da participação da comunidade nesse processo de avaliação. “A opinião dos cidadãos e dos servidores é fundamental para que possamos identificar pontos de melhoria e aprimorar constantemente nossos serviços públicos. Com essa campanha, queremos incentivar uma cultura de feedback e transparência, buscando sempre atender melhor às necessidades da população”, destacou.

Pesquisa de Qualidade do Atendimento

A iniciativa visa não apenas coletar dados sobre a satisfação do público, mas também proporcionar uma plataforma para que sugestões e críticas construtivas sejam compartilhadas. Os códigos QR são facilmente acessíveis através da câmera do celular, permitindo que os usuários respondam às pesquisas de forma rápida e conveniente.

O prefeito Victor Coelho expressou apoio à campanha, ressaltando o compromisso da administração municipal com a excelência no atendimento ao cidadão. “Estamos dedicados a oferecer serviços públicos de qualidade e acessíveis a todos os moradores de Cachoeiro de Itapemirim. Esta campanha representa mais um passo na direção certa, ao proporcionar uma maneira simples e eficaz para que a comunidade nos ajude a identificar áreas de aprimoramento”, expressou o prefeito.

A campanha de Pesquisa de Qualidade do Atendimento é parte de um esforço mais amplo da Controladoria Geral do Município para promover a transparência, a accountability e a participação cidadã na gestão pública. Por fim, os resultados obtidos serão analisados de forma criteriosa. Em seguida, utilizados para orientar futuras políticas e ações voltadas para a melhoria dos serviços públicos em Cachoeiro de Itapemirim.