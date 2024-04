Prefeitura de Castelo promove curso gratuito em manipulação de alimentos

A Secretaria Municipal de Saúde de Castelo (SEMSA), através da Vigilância Sanitária, vai realizar nos dias 7 e 8 de maio o “Curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos”, na Unidade de Saúde “Nivaldo Tessinari”, localizada no bairro Volta Redonda, das 18h30min às 21h.

O curso é voltado para todos que atuam nos serviços de alimentação, tem o objetivo de capacitar, apoiar e auxiliar os manipuladores de alimentos a aperfeiçoarem o controle sobre os requisitos para a prática de suas atividades, reduzindo assim os riscos de doenças associadas ao consumo de alimentos.

Leia Também: Blitz do Consumidor em São José do Calçado

Entre os assuntos abordados durante os dois dias de curso estão: “Contaminação de Alimentos”; “Ambiente de Manipulação e Cuidados com a Água”; “Manuseio do lixo e Controle de Vetores e Pragas Urbanas”; “Higienização”; “Manipuladores e Visitantes”, “Etapa de Manipulação dos Alimentos” e “Doenças Transmitidas pelos Alimentos”.

O curso é gratuito e, para se inscrever, o interessado deve entrar em contato com o “Setor de Vigilância Sanitária” de segunda a sexta-feira, das 7 h às 16 horas, pelo telefone: (28) 3542 – 6300 (RAMAL: 734).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.