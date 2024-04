Prefeitura de Presidente Kennedy reforça compromisso com o homem do campo

A agricultura de Presidente Kennedy vive um novo momento. Com o objetivo de despertar a consciência dos produtores rurais para um processo de evolução em suas propriedades, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca (SEMDAP), implementou Programas que contemplam ações voltadas à diversificação agropecuária do município, com o objetivo de viabilizar a continuidade do homem no campo e, consequentemente, trazes outros benefícios como a melhora na renda familiar e a conservação do meio ambiente.

Através destes novos programas, é oferecido ao produtor rural do Município assistência técnica especializada em diversos seguimentos agropecuários, como distribuição de mudas frutíferas, café, insumos agrícolas, material de irrigação, distribuição de ração balanceada e farelo, patrulha mecanizada equipada (tratores, implementos e etc.), para atender no processo de preparação do solo, plantio, colheita e transporte da produção.

Além disso, outras duas iniciativas vem gerando resultados positivos: o Departamento de Inspeção Sanitária, para regularização de pequenas agroindústrias (Selo de Inspeção Municipal) e a Assessoria Agrícola na implantação de projetos de créditos de instalação no Assentamento agrícola, em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Conheça agora os programas que estão diversificando a agricultura em Presidente Kennedy:

Programa de Renova Cana

O objetivo do Programa é fomentar, através de parcerias, o plantio de mil mudas de cana-de-açúcar para a produção de açúcar, álcool e também para a alimentação animal. A meta é alcançar uma produtividade média, em cinco safras, de 70 toneladas por hectare em cada colheita, totalizando 350 mil toneladas.

A área máxima a ser fomentada com plantio de cana-de-açúcar será de até 15 hectares por produtor, nos três anos do projeto, sendo a quantidade de 5 hectares/ano, 26 produtores aderiram ao Programa, além do suporte técnico, recebem apoio com maquinários agrícolas e insumos.

Programa de incentivo à Diversificação Agrícola: Fruticultura

O objetivo deste Programa é estimular a diversificação da agricultura em Presidente Kennedy por meio de incentivos e recursos que viabilizem sua implementação e estimule sua permanência, de modo a identificar produtores e propriedades com aptidão para a fruticultura irrigada no Município.

As mudas ofertadas foram de Abacate, Manga, Goiaba, Limão, Maracujá, Uva, Tangerina, Laranja, Banana e Pitaya. Trinta produtores de Presidente Kennedy participaram do programa em sua primeira fase. O que corresponde a uma área total plantada de 27 hectares. Cerca de 16 mil mudas foram entregues.

Para a segunda fase do projeto, sessenta produtores se inscreveram.

Programa Pró Café

A localização geográfica, associada as condições climáticas favoráveis, colocam Presidente Kennedy em um cenário propício ao cultivo do café, uma cultura importante, mas que requer cuidados e técnicas corretas para o desenvolvimento completo da planta.

O objetivo do Programa Pró Café é oferecer aos produtores de café do município, melhores condições de desenvolvimento de suas atividades. Os participantes (sessenta produtores), foram selecionados de acordo com o tamanho da área plantada e receberam mudas de café, insumos agrícolas (calcário e fertilizante), assistência técnica e material de irrigação para a área cultivada. Até o momento, 182 mil mudas foram entregues.

Escoamento da produção também é uma preocupação da administração

A manutenção e a conservação das estradas é crucial para assegurar que os produtos cheguem ao seu destino em bom estado, minimizando perdas e desperdícios.

Para isso, a SEMDAP possui maquinário responsável pela manutenção e conservação constante das estradas, dando mais qualidade de vida e conforto para os produtores, para que eles possam escoar sua produção. Sem contar nos investimentos para a melhoria das estradas que cortam o município que estão recebendo atualmente pavimentação asfáltica, sinalização, e todas as melhorias necessárias para facilitar o acesso e o escoamento seguro a toda a produção kennedense.