Revsol torna estradas de Presidente Kennedy mais seguras

O Revsol oferecido pelo Governo do Estado do Espírito Santo está contribuindo para tornar as estradas de Presidente Kennedy mais seguras.

O prefeito Dorlei Fontão (PSB) visitou um dos trechos que recebeu a aplicação do Revsol e destacou a importância da ação para as comunidades do interior do município.

“A obra está trazendo melhorias significativas para nossas estradas vicinais, garantindo mais segurança, acesso e qualidade de vida aos moradores”, explicou.

Um dos trechos que receberam as melhorias é o que liga Jaqueira a Santana Feliz.

De acordo com a administração municipal, a aplicação de Revsol consiste no revestimento do solo, que evita a erosão, o assoreamento e reduz a formação de poças de lama em dias de chuva.

Confira detalhes da visita técnica feita por Dorlei