Prefeitura do Sul abre seleção para área da saúde

A Prefeitura de Castelo tornou público nesta segunda-feira (29), o Edital n.º 02/2024, para a realização do Processo Seletivo Simplificado de contratação temporária da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), para o nível de ensino fundamental.

As vagas são para cadastro de reserva e estão disponíveis para os cargos de motorista, socorrista e operador de serviços administrativos.

As inscrições do Processo Seletivo irão acontecer no “Centro de Cultura e Cidadania de Castelo”, localizado na Rua Antônio Machado, n.º 118, no Centro da cidade, nos dias 2 e 3 de maio, das 9h às 12h e das 14h às 16h.