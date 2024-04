Presidente Kennedy abre concurso público com 39 vagas para vários cargos

A Prefeitura de Presidente Kennedy publicou no Diário Oficial do Espírito Santo desta terça-feira (16), a realização de concurso público para preenchimento de cargos e formação de cadastro reserva.

No total são 39 vagas em disputa para cargos de nível médio, técnico e superior: orientador social, auditor fiscal, fiscal de posturas, advogado, assistente social, contador, engenheiro civil, professor, sociólogo, terapeuta ocupacional e outros.

Conforme o edital, os profissionais selecionados atuarão em jornada semanal de 25 a 40 horas, de acordo com o cargo escolhido. A remuneração pode variar entre R$ 1.404,33 a R$ 5.959,54.

O concurso será realizado em duas etapas, a primeira, prova objetiva prevista para acontecer no dia 16 de junho de 2024, a segunda prova de títulos, com caráter classificatório.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no endereço: https://www.secplan.org.br/ entre os dias 20 de abril e 19 de maio de 2024, as taxas de inscrição variam de R$ 85,00 a R$ 95,00, conforme o cargo pleiteado.