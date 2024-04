Linha de crédito especial contribui para expansão de empresas no Sul do ES

A linha de crédito Desenvolve ES, disponibilizada pelo Governo do Espírito Santo só para empresários da região Sul do Estado, tem contribuído para expandir negócios de pequenos, médios e grandes empreendedores capixabas.

“Em 2023, nós endereçamos aqui para a região Sul, sobretudo, aqui para a região de Cachoeiro e no centro-sul, alguma coisa muito próxima de R$ 120 milhões”, explica o vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB).

De acordo com ele, os recursos foram destinados para investimentos em empresas de pequeno, médio, grande, que gerem empregos e, dessa forma, terminam ajudando o Estado a se desenvolver.

“Perspectiva de renovar essa linha de crédito para que a gente possa, com isso, construir um equilíbrio entre as nossas regiões”, ressaltou o vice-governador ao destacar que a região Sul do Estado está em desvantagem em relação a região Norte capixaba, uma vez que não faz parte da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

“Então, esses recursos, inclusive são recursos do Governo do Estado, são disponibilizados na mesma condição do Banco do Nordeste, que só opera lá na região Norte”, aponta.

