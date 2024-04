Presidente Kennedy promove cultura e praticas esportivas no município

A Prefeitura de Presidente Kennedy através da Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer promove a prática de atividades esportivas a todos os munícipios, independente da faixa etária, um verdadeiro incentivo a busca pela qualidade de vida.

Além dos campos de futebol mantidos pelo município, Presidente Kennedy possui 8 praças com playground para as crianças, quatro praças saudáveis em construção e outras duas aguardando a ordem de serviço, quatro campos society também estão sendo construídos e seis esperam pela ordem de serviço

Todos esses espaços são bem aproveitados por toda a comunidade, seja para os treinos ou para as competições municipais que acontecem ao longo do ano como o Campeonato de Futebol Amador, Copão de Vôlei, Copão Municipal de Futsal Feminino e Mascuino, Copão de Futsal do Comércio e Empresas Locais, Circúito de MTB, Torneio de Futebol Infantil Categoria Sub 11-13-15, Jogos de Verão, Jogos Pró-Social entre outros.

Programa Jesus Cristian

O Programa Jesus Cristian, por meio de parceria com Federação Capixaba de Desporto Escolar, FECADE, atende cerca de 600 crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, que participam de aulas práticas em diversas modalidades esportivas como judô, futsal, ginástica rítmica, futebol de campo, beach soccer entre outras.

Todas as aulas são realizadas no contraturno escolar. A parceria já dura um ano e os atletas já participam de várias competições no Estado. A expectativa é que em breve as crianças da pré-escola, de 4 a 6 anos, também sejam atendidas pela Federação.

Turismo e Cultura

Em Presidente Kennedy o turismo e a cultura são levados a sério, por meio das diversas ações, nossa história se propaga a várias regiões do país, nossa identidade é conhecida e reconhecida.

Várias ações vem fomentando ao longo dos anos o turismo em nossa cidade como a tradicional Festa de Nossa Senhora das Neves, que atrai milhares de fiéis para as Missas que acontecem no Mês de agosto. O Santuário, tombado como Patrimônio Histórico-Cultural, durante todo o ano recebe visitas de turistas, devotos e estudantes.

As competições realizadas no período de verão também são responsáveis por propagar nossas belezas naturais, as tradicionais Exposições Agropecuárias atrai pessoas de toda a região, além é claro das programações de verão e carnaval que agitam as Praias de Marobá e Neves.

No mês de Novembro as Comunidades Quilombolas de Cacimbinha e Boa Esperança comemoram a Festa da Consciência Negra e promove e fortalece a cultura local.