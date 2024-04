Rio Branco VN x Rio Branco AC: veja onde assistir a final do Capixabão

Está chegando a hora! Neste sábado (13), Rio Branco AC e Rio Branco VN, se enfrentam na final do Capixabão 2024. A partida que encerra o maior campeonato profissional do Espírito Santo, será transmitida pela Rádio Espírito Santo e pela TVE, e retransmitida pela TVE Bahia e pela TV Ales.

“A TVE e a Rádio Espírito Santo têm exclusividade nas transmissões dos jogos. Ao entregarmos o sinal para a TVE Bahia e para a TV Ales, estamos fazendo com que o nosso futebol seja cada vez mais reconhecido e valorizado, dentro e fora do Espírito Santo. Além disso, estamos fortalecendo também a comunicação pública no Estado e no País”, disse o diretor da TVE, Hugo Reis.



Todavia, a transmissão começa às 16h, com um pré-jogo especial direto do campo, mostrando o desempenho dos dois clubes ao longo do campeonato e as expectativas para a grande final. Aliás, a partida está marcada para as 17h, no Estádio Kleber Andrade e poderá ser acompanhada pela TVE (Canal 2.1), pelo canal da TVE Espírito Santo no YouTube, pela Rádio Espírito Santo 89.1FM, TVE Bahia e pela TV Ales (canal 3.2).



Conhecida como “A Casa do Futebol Capixaba”, a TVE prepara o melhor conteúdo para que o torcedor acompanhe em tempo real as emoções da disputa. Serão disponibilizadas 12 câmeras, além de oito replays, game cam e drone, a fim de entregar ao espectador todos os detalhes do jogo. A transmissão também conta com comentarista especial de arbitragem e dois repórteres em campo. Ao transmitir o último jogo da final do campeonato, a TVE terá exibido, em tempo real, todas as 59 partidas do Capixabão 2024.

Taça Giovane Silva

Após votação popular, o nome da nova taça do Capixabão foi definido: Geovani Silva. Tricampeão capixaba e ídolo da Desportiva, o nome do ex-atleta venceu a eleição diante de outras três personalidades do futebol capixaba: os jogadores Alcy Simões e José Fontana, e o radialista Jota Oliveira (Jotinha).



Contudo, o Capixabão 2024 será a primeira competição a entregar o novo troféu ao clube vencedor. Assim, a nova taça e a votação para a escolha do nome do troféu foram lançadas pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES).



Com linhas modernas e minimalistas, o troféu, de 6 quilos, é feito em aço inoxidável. Aliás, o material, dotado de resistência, leveza e durabilidade, exprime todos os atributos do futebol capixaba, preservando e honrando a história secular do esporte no Espírito Santo. Contudo, a taça foi desenvolvida pela designer gráfico Raísa Haig, que integra a equipe de pós-produção da TVE Espírito Santo, e pelo artista plástico Zota Coelho.

Rio Branco AC x Rio Branco VN

O Rio Branco vai para o jogo decisivo com vantagem no marcador. No jogo de ida, a equipe Capa-preta venceu por 2 a 1, com gols de Kieza e Maranhão. Contudo, o Rio Branco de Venda Nova precisa vencer o jogo de volta por dois gols de diferença para conquistar o troféu Geovani Silva. Aliás, se marcar apenas um gol de diferença, a disputa será definida na cobrança de pênaltis.

Serviço:

Capixabão 2024

Rio Branco X Rio Branco VN

Sábado (13) a partir de 16h

TVE (canal 2.1)

YouTube da TVE Espírito Santo

Rádio Espírito Santo 89.1FM

TV Ales (canal 3.2)

TVE Bahia