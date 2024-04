PRF realiza blitz educativa de conscientização sobre o TEA

A Polícia Rodoviária Federal realizou na manhã da última terça-feira (2), na Rodoviária de Vitória, a Operação de Segurança Viária e Atividade Educativa “PRF Amiga dos Autistas”. O projeto, idealizado para divulgar a causa, também fomenta a qualificação dos policiais no trato do tema e ajuda a fornecer meios para uma abordagem mais humana nas BR’s de todo o país.

Leia também: Abril Azul: Shopping no ES investe em inclusão para pessoas com TEA

A iniciativa, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), ocorreu simultaneamente em todo o território nacional, celebrando o dia 2 de abril como o Dia Internacional da Conscientização sobre o Autismo. Segundo a PRF, os objetivos da ação foram:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.