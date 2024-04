Projeto Guarda Mirim está de volta em Cachoeiro

Nesta quinta-feira (18), às 16h, o Ginásio Poliesportivo “Sylvia de Castro Soares”, localizado no distrito de Pacotuba, será palco da cerimônia de abertura do Projeto Guarda Mirim, uma iniciativa desenvolvida pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Este programa, que visa contribuir para a redução do índice de violência envolvendo crianças e adolescentes nas comunidades e no ambiente escolar, está de volta após uma breve pausa e promete trazer impactos positivos para a região.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito Ruy Guedes destacou a importância do retorno do projeto após uma pausa durante a pandemia. “O projeto é uma ferramenta importante para trabalhar com crianças e adolescentes, oferecendo atividades durante o contraturno escolar. Com o retorno das atividades, esperamos que o projeto continue a fazer a diferença na vida de muitos estudantes e suas famílias”, afirmou o secretário.

O programa visa atender crianças do terceiro, quarto e quinto ano das escolas participantes, além de adolescentes de 13 a 16 anos, comunidade quilombola de Monte Alegre. Além disso, o projeto conta com a colaboração de voluntários, incluindo pais e profissionais, para ajudar na conscientização e orientação dos jovens.

O Projeto Guarda Mirim foi criado em 2014 e, desde então, tem sido uma importante iniciativa para promover a integração e o desenvolvimento social dos jovens cachoeirenses. As atividades do projeto serão realizadas uma vez por semana em cada escola, nos dois turnos, e incluirão palestras e diversas atividades práticas. O encerramento está previsto para o mês de dezembro, com uma cerimônia de formatura.

“Dentro do projeto, oferecemos diversas oficinas atrativas, como futsal, teatro, dança, música e recreação. Além disso, promovemos palestras de conscientização sobre temas importantes como segurança, bullying e direitos e deveres, tanto dentro quanto fora das escolas”, explicou o secretário Ruy Guedes.

As escolas participantes na edição 2024 são as escolas municipais EMEB Luiz Semprini – no distrito de Pacotuba, EMEB Galdino Theodoro da Silva – no bairro jardim Itapemirim e EMEB Padre Gino Zatelli- no bairro Gilson Carone.