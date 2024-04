Cachoeiro de Itapemirim sedia Inova ES e Feira de Cidades Inteligentes

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), apresenta a 2ª edição do Inova ES em Cachoeiro de Itapemirim e a 5ª edição da feira Cidades Inteligentes, com o objetivo de promover um espaço de interação, inovação e negócios para o desenvolvimento de cidades inteligentes no Espírito Santo.

A Feira para o Movimento de Cidades Inteligentes e Inovadoras ocorre nos dias 23 e 24 de abril, das 9h às 19h, no Salão de festa Jaraguá Tênis Clube, na Avenida Cristiano Dias Lopes, 34, Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento visa à disseminação de conhecimento para a população, bem como o fomento à cultura e à inovação na região, propiciando o estímulo à educação, ao networking e ao fortalecimento de parcerias institucionais.

“O Inova ES representa uma vitrine do potencial transformador da tecnologia e da inovação em nossas comunidades. Promovendo um espaço de interação e negócios, visamos não apenas impulsionar o desenvolvimento de cidades inteligentes no Espírito Santo, mas também disseminar conhecimento, fomentar a cultura e estimular a educação em nossa região”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

O que é o INOVAPOP?

O Programa de Popularização da Inovação, INOVAPOP, visa a iniciar e a implementar uma política pública de popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) no Espírito Santo. Com os objetivos de explorar fundamentos teóricos, propor eventos, estabelecer parcerias e catalisar uma mudança significativa na disseminação da CTI no Estado, o programa busca proporcionar acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Baseado nas diretrizes da Constituição Federal e Estadual, visa a promover o bem-estar da população e a impulsionar o desenvolvimento sustentável, social e econômico, enquanto democratiza o acesso à CTI.

Serviço:

2ª Edição do Inova ES na cidade de Cachoeiro e a 5ª Edição da Feira Cidades Inteligentes

Data: 23 e 24 de abril de 2024

Horário: das 9h às 19h

Local: Salão de Festa Jaraguá Tênis Clube – Av. Cristiano Dias Lopes, 34 – Gilberto Machado – Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo.

Confira a programação!