Projeto leva serviços públicos ao bairro Zumbi neste sábado (13)

A Prefeitura de Cachoeiro vai realizar, no próximo sábado (13), uma nova ação do projeto “Tamo Chegando”. Será no bairro Zumbi, com oferta de serviços públicos e atividades recreativas para os moradores da região.

A ação no bairro Zumbi, ocorrerá das 8h às 12h, na praça da região conhecida como “Alto Eucalipto”, situada na rua Rubens Leandro da Silva.

Contudo, entre os serviços já confirmados estão: consultas médicas; vacinação; imunização para cães e gatos; confecção do cartão do SUS; orientações em odontologia; renegociação de débitos; orientações sobre o parcelamento de dívidas; revisão de cadastro imobiliário; emissão de extrato de débitos; emissão de boleto do IPTU; atualização de parcelas do imposto (IPTU); cortes de cabelo; confecção de fotos 3×4; além de diversos serviços em assistência social, como CadÚnico, tarifas sociais e os programas Criança Feliz e Primeira Infância.

Todavia, também serão ofertados atendimentos no Balcão de empregos, orientações com a Ouvidoria Geral do Município e atendimento aos moradores quanto a eventuais reclamações, dúvidas e orientações a respeito dos direitos do consumidor, por meio do Procon municipal.

Para a criançada, a Prefeitura está preparando uma série de atividades e atrações culturais, além de recreação esportiva. Assim, como a dança mix, para animar o público presente. Uma oficina de mudas de plantas também será ofertada.

“Será um momento de aproximar os cidadãos de serviços públicos em diversas áreas, promovendo a cidadania e a garantia de direitos. Com uma abordagem multidisciplinar na atenção às demandas dos moradores”, frisa o prefeito Victor Coelho.