Pronto Atendimento Digital auxilia crianças com viroses no Sul do ES

O serviço do Pronto Atendimento Digital disponível a clientes da Unimed Sul Capixaba, permite que, nos casos de urgência com sintomas mais leves, o atendimento seja feito on-line, de onde a pessoa estiver, sem ter de se deslocar para unidade física. Nesse período do ano, a estação traz consigo um aumento na exposição a alérgenos e condições climáticas propícias ao desencadeamento de crises para aqueles que sofrem de condições como rinite, asma e sinusite.

Leia também: Brasil já tem mais de 3 milhões de casos de dengue em 2024

O médico alergista da Unimed Sul Capixaba, Mauricio Cade, ressalta que as pessoas devem estar atentas para os sinais de alerta que indicam que as alergias respiratórias podem estar se agravando. “Observar se os sintomas nasais estão piorando, como obstrução nasal, coriza, espirros, prurido nasal e ronqueira. Além de sensação de cansaço e tosse frequente com ou sem chieira”, alerta.

No Pronto Atendimento Digital é feita uma triagem com enfermeiros e no atendimento médico o profissional pode solicitar exames simples, encaminhar para o especialista ou recomendar a ida presencial ao Pronto Atendimento, caso entenda ser necessário.

O serviço do Pronto Atendimento Digital atende adultos e crianças, com clínico geral e pediatra. Pode ser acionado pela assistente virtual Isa, no WhatsApp (28) 2101-6255, pelo site www.unimedsulcapixaba.coop.br ou ainda pelo Aplicativo Unimed Cliente. Está disponível somente para clientes Unimed Sul Capixaba.