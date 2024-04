Proteção social a pessoa com deficiência em Presidente Kennedy

O centro dia para Pessoa com Deficiência (PCD), recém-inaugurado, está em pleno funcionamento. O serviço foi entregue pela Prefeitura de Presidente Kennedy no dia do aniversário de emancipação política do município, 4 de abril, e já recebe os usuários do serviço em sua sede, onde realizam diversas atividades e acompanhamentos socioassistencial.

O Centro Dia é uma unidade especializada que irá oferecer atendimento a pessoas, em todas as faixas etárias, com deficiência e com algum grau de comprometimento. Funcionará de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h, e tem por finalidade promover a autonomia, inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, de ambos os sexos e que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos.

O serviço em Presidente Kennedy, também impactará na qualidade de vida das famílias dos usuários, uma vez que estes terão redução na sobrecarga de trabalho e cuidados, afinal, enquanto seus entes são assistidos pela equipe do Centro Dia, esse cuidador poderá descansar, realizar exames e consultas médicas entre outros.

“Além de todos os benefícios que a implantação do Centro Dia trará para os usuários e suas famílias, o serviço vai possibilitar maior resolutividade nas ações da Secretaria de Assistência Social, isso não tem preço, e é um compromisso da nossa gestão: cuidar do nosso munícipe”, destacou o prefeito Dorlei Fontão.