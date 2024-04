Muniz Freire: substituição de mais de 550 pontos de iluminação pública

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, e a Prefeitura de Muniz Freire concluíram o projeto de substituição de 573 pontos de iluminação da cidade por tecnologia LED. A ação foi realizada como parte da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética da EDP, visando incentivar a conservação e o uso racional da energia elétrica.

As novas luminárias de Muniz Freire, que foram instaladas nas ruas das localidades de Piaçu, Menino Jesus, Vieira Machado e Centro, totalizam um investimento de R$ 500 mil. Por meio do Programa de Eficiência Energética da EDP, será possível reduzir o consumo de energia da administração municipal referente a iluminação pública em cerca de 493 MWh/ano, o equivalente ao consumo médio anual de aproximadamente 205 residências, em um período de 12 meses, considerando o consumo médio de 200 kWh/mês.

“Nos projetos da Chamada Pública da EDP, estamos promovendo diretamente o uso seguro e eficiente da energia elétrica, o que resulta na redução de despesas com energia. Além da substituição das lâmpadas, a EDP oferece um treinamento às equipes encarregadas da manutenção da iluminação pública para garantir o melhor aproveitamento da tecnologia implementada”, afirma o gestor da EDP, Adilson Herzog.

A iniciativa traz benefícios para a população, já que a tecnologia LED proporciona mais conforto visual e nitidez, além de contribuir na diminuição do consumo de energia e redução também nos custos de manutenção, uma vez que a durabilidade da lâmpada LED é muito superior ao sistema que estava sendo utilizado. O novo modelo também gera menor impacto ambiental por não conter mercúrio e outros componentes nocivos em sua composição.

A Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética da EDP é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. No último edital, que teve inscrições encerradas em fevereiro deste ano, foram destinados R$ 7 milhões a projetos com aplicação em 2024.

As ações devem envolver o uso inteligente e responsável da energia, minimizando o desperdício e otimizando a utilização de recursos energéticos, e precisam abranger benefícios tanto para o setor público quanto para o privado, como melhorias na iluminação pública e residencial, comércios, indústrias, hospitais e entidades, entre outros.

