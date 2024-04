PSB revela projeto ousado para “dominar” a Câmara de Cachoeiro

O encontro de pré-candidatos a vereadores do PSB em Cachoeiro de Itapemirim aconteceu, nesta segunda-feira (1), na Câmara Municipal. Além de motivar os correligionários, o prefeito da cidade, Victor Coelho (PSB) também revelou o projeto da legenda para a Casa de Leis a partir de 2025.

“Se tivermos bom voto de legenda, poderemos fazer seis. Vamos dobrar o nosso número aqui. Hoje nós temos três vereadores e pelo time forte que nós temos, eu acredito que nós podemos fazer cinco. Se Deus quiser, vamos fazer 6 e fazer a maioria nessa Casa”, projetou o chefe do Poder Executivo municipal.

O PSB aposta em pré-candidatos experientes, como ex-vereadores e lideranças comunitárias, que possuem grande trânsito em bairros populares de Cachoeiro.

“Esse ano a regra é diferente e precisamos ter time forte. Eu tenho certeza que o nosso time é o mais forte que está sendo formado, com todo respeito que eu tenho aos outros partidos co-irmãos, mas eu tenho certeza que o nosso partido está formando a melhor chapa”, ressaltou Victor Coelho.

Além de Victor Coelho, o encontro também contou com a participação do vice-prefeito Rui Guedes (Podemos), do presidente do Diretório Municipal do PSB, Crhistian Marim, e o membro da Executiva Estadual Paulo Menegueli, que representou o governador Renato Casagrande (PSB) e o presidente estadual da sigla, Alberto Gavinni.

Veja o vídeo: