PSD e União Brasil fortalecem projetos para eleições em Cachoeiro

Um encontro realizado, neste sábado (20), oficializou a união dos partidos União Brasil e PSD para as eleições municipais, que acontecem em outubro deste ano, em Cachoeiro de Itapemirim.

Liderado pelo deputado estadual e pré-candidato a prefeito da Capital Secreta, Dr. Bruno Resende (União Brasil), o evento contou com a presença de diversas lideranças políticas locais, empresários, pré-candidatos a vereadores e do presidente municipal do PSD, o advogado Edmar Rabelo.

“Fizemos o primeiro encontro desses dois grandes times, que, na verdade, somam forças em um único propósito, transformar a realidade da nossa Cachoeiro de Itapemirim. O objetivo é sempre trazer o desenvolvimento econômico, social e, obviamente, a saúde e a melhor construção “, afirma o parlamentar.

Além de fortalecer o projeto do deputado para disputar o Executivo Municipal, a iniciativa também busca dar musculatura às chapas de vereadores.