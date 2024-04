Qual o limite de exercícios físicos para crianças? Saiba tudo

A foto do filho de Cristiano Ronaldo, de 13 anos, exibindo um abdômen definido, gerou controvérsia na web sobre a prática de exercícios físicos intensos em crianças. Assim, o educador físico e diretor técnico da Bodytech Company, Eduardo Netto esclarece dúvidas sobre o tema, fala da importância da prática de atividades físicas em crianças e adolescentes, riscos dos excessos e como encontrar o equilíbrio ideal.

Leia também: Quanto menor a massa muscular, maior as chances de morrer cedo

De acordo com o especialista, os benefícios de praticar exercícios desde cedo são enormes para o desenvolvimento motor, redução de doenças, fortalecimento muscular, controle de peso, melhora da postura, entre outros. Porém, ele explica que há atividades apropriadas de acordo com a faixa etária. Por exemplo, as crianças pequenas e em idade pré-escolar (aproximadamente de 3 a 5 anos) devem ser fisicamente ativas durante o dia com atividades adequadas para o seu desenvolvimento. Ou seja, podem correr, dançar e participar de jogos que promovam o movimento.

Exercícios físicos: qual a idade ideal para as crianças?

A partir dos 6 até os 12 anos já podem fazer até 60 minutos de atividade física moderada por dia, como, futebol, basquete, ginástica, natação, entre outros exercícios. Que aliás, fortaleçam os músculos e os ossos pelo menos 3 dias por semana. Já os adolescentes e jovens, de 13 anos em diante, podem fazer tudo, inclusive treinamento de força e exercícios de resistência. Mas, sempre com orientação adequada de profissional para evitar lesões.

“Os pais podem e devem incentivar um estilo de vida ativo e saudável para as crianças e jovens. Desde que não forcem a barra e ofereçam opções de atividades variadas e divertidas, praticada de forma segura e adequada à idade. Hoje em dia o comportamento sedentário tem se tornado mais comum entre crianças e adolescentes do que o interesse por exercícios. Devido ao ‘mundo tecnológico’, onde gastam muito tempo de exposição à tela e mudanças nos padrões de vida”, revela. Ele ressalta que a atividade física é extremamente importante para esses jovens. Mas, devem ser feitas de forma segura, com acompanhamento profissional, nutricional e de forma prazerosa, respeitando os limites e necessidades dos jovens.

Riscos

Os riscos da pressão psicológica e de lesões físicas com os treinamentos intensos podem ocasionar lesões graves, depressão, fadiga, dificuldade para dormir e mudanças de humor. Esses são alguns malefícios de não impor limite, revela o educador físico Eduardo Netto.

Nutrição adequada

Outro fator primordial é a importância da nutrição adequada. Ainda segundo o treinador, as vantagens da atividade física podem ser maximizadas quando combinado com uma dieta balanceada. “Boa alimentação, hidratação, descanso e supervisão adequada garantem bons resultados e segurança durante o exercício ou esportes, principalmente para crianças e adolescentes”, finaliza.

A importância da participação dos pais na promoção de um estilo de vida ativo e saudável para as crianças é essencial. “É importante lembrar que os filhos se espelham nos pais. Aliás, se os adultos da família se alimentam bem e são ativos, inclusive nos momentos de lazer, as chances de as crianças adotarem esses comportamentos são maiores”, orienta o treinador.