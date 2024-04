Qualificar ES: recém-formados terão crédito para empreender

Após receberem formação profissional, os estudantes do programa Qualificar-ES também receberão incentivos financeiros para abrirem o próprio negócio no Espírito Santo.

Conforme explica o secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, o governo vai abrir uma linha de crédito específica para que os recém-formados possam iniciar os investimentos.

“O aluno que fez o qualificar ou vier a fazer, ele tem direito a um crédito de até R$ 10 mil para pagar em até três anos, com até seis meses de carência, sendo o Governo do Estado avalista da operação e com uma taxa de 1.15 no Banestes”, afirmou.

Em entrevista ao canal do AQUINOTÍCIAS.COM no youtube, o secretário ainda revelou que a oferta de crédito estará disponível já no segundo semestre deste ano, por meio do programa Nosso Crédito Qualificar.

Qualificar-ES

O Programa Qualificar ES nasceu em maio de 2019, com o objetivo de promover a qualificação profissional do cidadão capixaba.

Com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), oferece cursos gratuitos nas mais diversas áreas, contribuindo para a formação profissional de milhares de cidadãos.