QualificarES abre inscrições para cursos de qualificação profissional

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), torna público o edital para processo de seleção e ingresso de alunos em cursos de qualificação profissional on-line ofertados pelo programa QualificarES.

As inscrições para os curso do QualificarES têm início na próxima quinta-feira (2), e prosseguem até as 23h59 do dia 13 de maio. Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site https://qualificar.es.gov.br/ e preencher o formulário de cadastro. Em seguida, realizar a inscrição on-line, informando CPF e e-mail, podendo realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.

“Estes cursos não são apenas oportunidades de aprendizado, mas instrumentos poderosos para o desenvolvimento social e econômico da comunidade. O Governo do Estado está empenhado em proporcionar acesso à educação de qualidade e capacitação profissional para todos. Afinal, acreditamos que investir em educação é investir no futuro de cada indivíduo e no progresso de nossa sociedade como um todo”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Serão ofertados os cursos: Agente de Alimentação Escolar, Assistente de Faturamento, Auxiliar Administrativo, Digital Influencers: Marketing de Influência, E-commerce, Formação de Tutores EaD, Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas, Informática Básica, Redação para o Enem e Segurança do Trabalho.