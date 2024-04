Quarta e quinta de intenso mutirão de limpeza em Mimoso

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), comunicou nesta terça-feira (16) que estará realizando um grande mutirão de limpeza na cidade entre quarta (17) e quinta-feira (18).

A ação ocorre em conjunto com o governo do Estado e mais de 15 prefeituras que receberam o incentivo da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo – Amunes, além da participação de moradores e diversos voluntários de outras cidades.

Em vídeo, o prefeito fez um apelo para que todos os moradores pudessem estar ajudando na força tarefa para lavar todas as ruas da cidade. E pediu a ajuda de colaboradores para trabalho braçal, além de ferramentas como pás e enxadas.

Segundo informado pela prefeitura, nestes dois dias serão proibidos a circulação de veículos de carga e descarga, até mesmo de moradores, exceto para atendimentos à saúde, ônibus e pessoas que moram fora da cidade.

O mutirão terá início às 08h e seguirá até as 17h, durante os dois dias. Assista o vídeo!

Crédito: Redes Sociais