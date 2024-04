Quatro pré-candidatos de olho na prefeitura de Guaçuí

Em uma semana decisiva no cenário político, onde os pré-candidatos têm até sábado (6) para realizar as filiações partidárias, as movimentações em Guaçuí, no Caparaó, estão a todo vapor.

Até o momento, quatro pré-candidatos já se declararam na corrida eleitoral no município, entre eles o atual prefeito, Marcos Luiz Jauhar (Republicanos), o vereador Wanderley Moraes (UB), o ex-prefeito Vagner Rodrigues (PP) e o ex-prefeito e ex-deputado estadual, Luciano Machado (PSB).

O ex-prefeito Vagner Rodrigues (PP), que governou o município entre 2007 e 2012, conta com o apoio do deputado federal Da Vitória (PP) e menciona que quando governou o município realizou um trabalho de excelência.

Leia Também: “Falta respeito, diálogo e gestão”, afirma pré-candidato em Venda Nova

“Fui prefeito de Guaçuí de 2007 a 2012, onde graças a Deus realizamos um trabalho de excelência no município, que impulsionou o crescimento da nossa Saúde. Na época, fizemos um trabalho de fortalecimento da agricultura e valorização da Educação. Apoiamos esportes com campeonatos e nossa cultura e turismo, realizando as grandes festas que marcaram uma época. E tudo isso foi pensando no fortalecimento de nosso comércio e na geração de emprego e renda”, menciona Vagner.

Segundo Vagner, passados 12 anos que governou a cidade, até hoje muitos cidadãos demonstram carinho e pedem o seu retorno.

“E digo, isso enche meu coração de alegria! Pois mesmo passando 12 anos que terminou meu mandato, ainda hoje, andando nas ruas, o povo tem demonstrado saudade do trabalho que realizamos, isso demonstra que fizemos um trabalho de excelência, diferente de alguns pré-candidatos que mesmo tendo tido a oportunidade não fizeram e não têm nenhum trabalho para demonstrar.”

Ex-prefeito por dois mandatos

Outro pré-candidato que está pleiteando um retorno à prefeitura é Luciano Machado (PSB). Ex-prefeito por dois mandatos, governou a cidade em 2000 e 2004. Luciano, que também é ex-deputado estadual, foi eleito no ano de 2018.

Luciano menciona que seu mandato foi feito com responsabilidade com o dinheiro público, e na época não tinha o apoio que hoje tem do governador Renato Casagrande.

“Fui eleito no ano 2000, e graças a um mandato com participação popular e responsabilidade com o dinheiro público, fui reeleito em 2004, com 70% de aprovação, e na época não tínhamos o apoio do governo. Hoje, eu sou do partido do governador Renato Casagrande.”

Luciano menciona que, ao longo desses anos, adquiriu experiência atuando em várias outras frentes do governo.

“Com a experiência que adquirir neste período, como secretário de Obras de Cachoeiro, Vila Velha e mais trabalhos em outros setores do governo, também com o mandato de deputado Estadual e atuando na iniciativa privada, não tenho dúvida que com humildade e sabendo ouvir as pessoas nos vamos ter um projeto que atenderá os anseios de todos os setores da sociedade, com várias mãos com amor a nossa terra, colocar Guaçuí em um patamar que trará felicidade para as famílias do campo e da cidade. Tenho um sonho de ter um novo mandato de prefeito para que em quatro anos eu possa realizar sonhos dos meus amados irmãos guaçuienses”, menciona o pré-candidato.

Para Luciano, a atual gestão deve ser avaliada pela população. “A atual gestão deve ser avaliada pela população. Eu, como pré-candidato, vou me ater a preparar um plano de governo baseado no meu comportamento e características de relacionamento humano que venha ao encontro do desenvolvimento econômico e social de Guaçuí.”

Buscando vaga no executivo

O atual vereador Wanderley Moraes (UB) afirma que colocou seu nome à disposição, pois acredita que pode contribuir para o desenvolvimento do município.

“Coloquei meu nome à disposição porque acredito que posso contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade de forma mais abrangente e atuante no Executivo. Durante o meu tempo no Legislativo pude acompanhar de perto as necessidades mais prementes da população guaçuiense e creio que é tempo de novas oportunidades, que tratar os mesmos problemas da mesma forma gestão após gestão já não é mais suficiente, estamos trabalhando ideias e propostas inovadoras que permitirão melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e promover o progresso local”, menciona o militar pós-graduado em Gestão Pública.

Wanderley, que atua como coordenador técnico especialista do serviço de rádio-oncologia do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, tem um histórico de ser um vereador combativo e atuante e segundo o mesmo está comprometido a trabalhar com transparência, ética e dedicação para atender a população como um todo e construir uma cidade que seja referência na região e motivo de orgulho para os munícipes.

O vereador, que busca uma vaga no executivo municipal, menciona que o atual governo ficou engessado devido ao pagamento de dívidas do fundo de previdência.

“A atual gestão herdou problemas difíceis de resolver a curto e médio prazos, isso impossibilitou o desenvolvimento de políticas mais expressivas, o que desagradou parte da população. Ponto positivo, que deve ser sempre evidenciado, é a responsabilidade do atual governo no pagamento das dívidas com o seu fundo de previdência, o que administrativamente foi bom, mas que, infelizmente, acabou engessando a máquina pública”, afirmou Wanderley.

Em busca da reeleição

Já o atual prefeito, Marcos Luiz Jauhar (Republicanos), também está na corrida eleitoral. Por telefone, Jauhar confirmou que é pré-candidato à reeleição em Guaçuí.

Empresário e militar da reserva remunerada, com 63 anos, Jauhar foi eleito em 2021, ao lado de seu vice Wulisses Moreira – Licinho (PSDB).

Igualmente aos demais pré-candidatos, Jauhar está em busca de alianças partidárias para fortalecer sua pré-candidatura.