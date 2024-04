“Quero uma vida nova”, afirma moradora de Mimoso

Os diversos moradores de Mimoso do Sul que foram afetados pelo forte temporal no final de março estão buscando junto dos stands montados no centro da cidade apoio para realizar o cadastro para obter o Cartão Reconstrução. Equipes da Setades e da prefeitura local trabalham realizando diversos atendimentos durante o dia.

Entre esse público, a jovem Tainará, de apenas 27 anos, que menciona que perdeu tudo o que tinha e que quase perdeu a própria vida. Buscando salvar seu filho e sua própria vida da enchente, se escondeu no local mais alto da casa onde estava, em um buraco onde fica a caixa d’água.

“Nós estávamos em casa e passou o carro da Defesa Civil avisando que iria ter enchente. A gente não pensou que iria água até o segundo andar. Sempre foi no primeiro andar. Quando piscamos os olhos para sair, a água já estava na escada. Nisso subimos e ficamos em um buraco onde fica a caixa d’água. Fomos resgatados na manhã de sábado por pessoas que estavam em um barco”, disse a Tainará.

Segundo mencionado pela jovem mãe, ela perdeu tudo o que tinha e agora aguarda o poio do poder público e das pessoas para poder recomeçar.

Benefício

O Cartão Reconstrução é uma iniciativa do Governo do Estado, aprovada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), e visa a atender as famílias de baixa renda que residem nos municípios atingidos pelas chuvas do final de março e que tiveram estado de calamidade decretado pelo Governo do Estado. O benefício, no valor de R$ 3.5 mil, tem a previsão de atendimento de até 20 mil famílias.

Crédito: Diórgenes Ribeiro