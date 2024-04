Residência Médica é destaque na Multivix de Cachoeiro

A Faculdade Multivix de Cachoeiro de Itapemirim conquistou a nota máxima do Índice Geral de Cursos (IGC) pelo Ministério da Educação (MEC). Esse resultado é fruto de muito trabalho e diferenciais que fazem da instituição um exemplo de educação de qualidade.

Um desses diferenciais está na Residência Médica da Faculdade Multivix na cidade. Em parceria com a Prefeitura do Município foram autorizadas para o próximo ano 20 vagas para cada ano de residência em Medicina de Família e Comunidade. Ao todo, serão ofertadas 40 vagas.

O diretor executivo da Multivix, Tadeu Penina, conta que foi solicitado o programa de residência em Cachoeiro por meio do Instituto do Grupo Multivix, e a Comissão Nacional de Residência Médica, que regula esses processos, aprovou o pedido em fevereiro de 2024.

Os residentes contarão com o suporte da prefeitura, responsável pelas condições estruturais para que os médicos possam atuar, e, oferece uma complementação da bolsa, que chegará no valor de R$10 mil por mês.

Residência Médica

Penina reforça que, há, também, as parcerias com o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) e Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), e por meio da prefeitura, as unidades básicas de saúde, Casa Rosa, Pronto Atendimento e Centro de Especialidades Médicas serão campos de atuação dos residentes.

Coordenador Corporativo de Medicina da Faculdade Multivix, Pedro Figueiredo (Foto: Divulgação)

Já na parceria com o Estado, através do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), é garantido o acesso ao Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (CAPAAC) – hospital de referência em atendimentos psiquiátricos, e ao Centro Regional de Especialidades (CRE).

E a residência não é restrita aos alunos de Cachoeiro. O processo seletivo é nacional e futuros médicos de qualquer lugar do Estado e do país poderão se inscrever.

“O objetivo do nosso Curso de Medicina em Cachoeiro de Itapemirim, interior do estado, é potencializar o sistema de saúde da região. Além dos investimentos que são feitos pela graduação, também temos o desafio de fixar o médico que formamos na região”, explica o coordenador Corporativo de Medicina da Faculdade Multivix, Pedro Figueiredo.

Essa é uma realidade brasileira. Os futuros médicos que estudam no interior do país e do Estado não têm a oportunidade de se especializarem na região e dessa forma não são motivados a permanecer no local para atender a comunidade.

Medicina de família e comunidade

A Multivix analisou o cenário e avança nesse sentido de garantir a fixação do médico no município que necessita desses serviços especializados.

Diretor executivo da Multivix, Tadeu Penina (Foto: Divulgação)

“Nosso objetivo é fazer com que esse médico fique no município para atender a comunidade, e uma das melhores estratégias é formar especialistas no local. Por isso, os programas de residência médica são fundamentais para fixar o médico na região porque ele se forma, faz especialização, cria vínculo com a comunidade e já é inserido no mercado de trabalho”, analisa o coordenador.

E por qual motivo a especialidade escolhida foi a residência em medicina de família e comunidade? De acordo com Figueiredo, entre 80 a 85% dos problemas de saúde são resolvidos na medicina de família e comunidade, que é aquele médico que atende nos postos de saúde. “O objetivo é resolver os problemas que são básicos da comunidade para evitar que piorem e a pessoa tenha que ir a um hospital, por exemplo”.

Para o coordenador de medicina, uma das grandes conquistas da Faculdade, além das parcerias com os hospitais de Cachoeiro, é o contato com as necessidades básicas de saúde da comunidade que esses médicos terão, tornando-os especialistas capazes de realmente resolver os problemas de saúde da população.