“Rio Novo tem muita coisa para mostrar ao ES”, afirma prefeito 

O prefeito de Rio Novo do Sul, Nei Castelari (Podemos), também visitou os estúdios do Podcast do AQUINOTICIAS.COM, montado na Exposul 2024.

Nei falou da importância e representatividade da Exposul para todos os municípios da região Sul do Estado. Inclusive para Rio Novo, que vem se destacando com relação ao turismo e também com a gastronomia.

Leia Também: Governo do Estado investe em novas tecnologias na pecuária leiteira

Em Rio Novo do Sul, o destaque na gastronomia é atualmente o sorvete e picolé de Juçara, uma fruta parecida com o Açaí, porém mais regionalizada do Espírito Santo. Além disso, o prefeito abordou os investimentos no turismo do município.

O prefeito, que já declarou ser pré-candidato à reeleição, também mencionou os investimentos que se destacaram nestes três anos à frente do executivo municipal.

Assista à entrevista completa!