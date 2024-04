Roberto Carlos é inspiração para outros músicos de Cachoeiro

O cantor e compositor Roberto Carlos, aniversariante desta sexta-feira (19), é uma inspiração para os músicos de sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim.

Um deles é o cantor e um dos maiores imitadores do Brasil, Fabiano Juffu. Fã de Roberto Carlos, anualmente Juffu celebra o aniversário com Rei gravando um videoclipe com uma canção de sucesso do artista.

Neste ano, a canção escolhida por Fabiano Juffu nesse ano foi “Lady Laura”. A música escrita por Roberto Carlos, em parceria com Erasmo Carlos, é uma homenagem à mãe do artista, Laura Braga.

Lançado no último domingo (14), o videoclipe está disponível nas redes sociais de Fabiano Juffu e celebra os 83 anos do filho mais ilustre de Cachoeiro de Itapemirim.

Confira a homenagem!