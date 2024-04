Saneamento: Cachoeiro passa por atualização cadastral nesta semana

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Cachoeiro de Itapemirim, realiza visita aos imóveis para atualização cadastral dos clientes no município. As visitas da equipe de recadastramento acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, e aos sábados, das 9h às 18h30.

O gerente comercial da BRK em Cachoeiro, Flavio Galindo, explica que o trabalho também permitirá o cadastro de novos imóveis, que serão lançados na base de dados da empresa. “Com a campanha, teremos a oportunidade de atualizar os dados dos nossos clientes, melhorar ainda mais o atendimento e garantir o acesso a uma série de serviços e facilidades”, afirma.

O recadastramento é gratuito e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Apenas é necessário que o morador ou o responsável pelo imóvel receba a equipe da BRK e informe os dados solicitados. “Os funcionários estarão devidamente uniformizados e identificados com crachá. Os dados coletados serão registrados em sistema por meio de um aplicativo e em nenhum momento são solicitadas informações financeiras dos clientes”, completa o gerente comercial.

Para o recadastramento, o cliente deve apresentar os seguintes documentos, que podem ser originais ou cópias: CPF, RG, e em caso de transferência de titularidade, a documentação do imóvel em nome do proprietário (contrato de compra e venda ou contrato de aluguel). Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a BRK pelo telefone gratuito 0800 771 0001 ou pelo e-mail: [email protected].