Santa Casa Cachoeiro inicia obra para ampliar leitos no Pronto Socorro

Como parte do seu projeto de reestruturação, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro deu início, nesta semana, a uma obra de ampliação e melhorias no Pronto Socorro do hospital.

Com a intervenção, serão criados 10 novos leitos na Sala Vermelha, local onde são atendidos os pacientes em estado grave que chegam à instituição.

Além disso, o Pronto Socorro terá seu próprio serviço de imagem, que contará um aparelho de tomografia e raio-x. Isso vai permitir mais conforto e segurança para a realização de exames.

De acordo com o diretor administrativo da Santa Casa de Vitória, Fabrício Gaeede, essa ampliação vai também agilizar o tratamento, além de humanizar o atendimento aos pacientes da urgência e emergência.

“É importante destacar que esse projeto faz parte do plano de reestruturação da Santa Casa de Cachoeiro para que possamos ofertar à população um serviço de qualidade”, afirmou.

Essa é uma das obras de melhorias que começam a ser feitas na Santa Casa e a população pode contribuir com doações para o hospital.

Saiba como doar:

Caixa Econômica Federal

Agência 0171

C/c 38-3

CNPJ 27.187.087/0001-04

Mais informações: www.santacasacachoeiro.com.br