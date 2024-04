São José do Calçado abre debate sobre lotes no Centro Empresarial

A Prefeitura de São José do Calçado comunicou que na manhã desta sexta-feira (12), será realizado um importante encontro no auditório da Secretaria Municipal de Educação às 9h.

O evento terá como foco principal o debate sobre os lotes disponíveis no novo Centro Empresarial do município.

O encontro contará com a participação de autoridades locais, os deputados estaduais Vandinho Leite, Tyago Hoffmann e o deputado federal Gilson Daniel, além dos empresários interessados em investir na cidade, implantando novas empresas no Centro Comercial.

Segundo informado pela Prefeitura, será uma oportunidade única para discutir estratégias, esclarecer dúvidas e apresentar as vantagens de investir no novo Centro Empresarial de São José do Calçado.