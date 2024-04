Saúde: Cachoeiro se destaca entre as grandes cidades capixabas

O serviço de saúde de Cachoeiro foi destacado pelo Ministério da Saúde como o melhor em comparação com os prestados por grandes cidades do Espírito Santo. O prefeito Victor Coelho (PSB), apontou o reconhecimento como resultado do trabalho que vem sendo desenvolvido pela gestão.

O chefe do Poder Executivo municipal prestou contas do mandato, nesta terça-feira (9), na Câmara Municipal.

Entre as cinco maiores cidades do Estado, Cachoeiro foi a que apresentou melhor índice na saúde, com avaliação de 7,94, seguida por Serra (7,66), Vila Velha (6,39), Cariacica (6,12) e Vitória (5,81).

“De acordo com o Ministério da Saúde nós estamos com o melhor índice, quase nota 8,00. Então, dentro das maiores cidades, mostra a qualidade que nós estamos melhorando o serviço de saúde em Cachoeiro”, afirma o gestor cachoeirense.

Investimentos

Em 2023, a gestão do prefeito Victor Coelho investiu, somente na saúde, cerca de R$ 137.475.963,73. O recursos são advindos das Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), R$ 85.683.010,76, e despesas em outras fontes vinculadas R$ 51.777.952,97