Saúde em Mimoso: Casagrande entrega duas novas ambulâncias

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), entregou duas ambulâncias novas para Mimoso do Sul, município mais atingido pelas fortes chuvas que caíram no dia 23 de março no Sul do Estado.

O anúncio da entrega foi feito, nesta quarta-feira (3), diretamente da cidade. No local, Casagrande destacou a importância dos novos veículos, uma vez que a frota de carros foi quase toda comprometida devido as enchentes.