Secretários são exonerados em Cachoeiro; confira os novos titulares

Por causa do período de desincompatibilização, onde agentes públicos que têm interesse em disputar cargos eletivos precisam se afastar das suas funções, pelo menos, três secretarias passarão por mudanças na Prefeitura de Cachoeiro.

O prazo para afastamento determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TRE), foi até o último dia 6 de abril.

Ramon Silveira, que chefiava a Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), deixou a pasta para concorrer a uma vaga como vereador na Câmara Municipal. Ele será substituído por Rodolfo Maia.

Quem também deixou o comando da Secretaria Municipal de Agricultura (Semag), para disputar um cargo no Poder Legislativo, foi o Paulo Miranda. No lugar dele, Viviane Montovani assumirá a pasta interinamente.

Já na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), Tatiana Santana entra no lugar de Roselane de Araujo, que substitui a ex-titular da pasta, Márcia Bezerra.

