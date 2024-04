Sete novos Diáconos são ordenados na Diocese de Cachoeiro

Sete novos Diáconos foram Ordenados para o Serviço da Igreja, pela imposição das mãos do bispo Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, em cerimônia concelebrada pelo Vigário Geral, Padre Joselito Ramalho Nogueira entre outros sacerdotes.

A missa solene de Ordenação Diaconal aconteceu no Ginásio da Escola João Bley, neste sábado, 20 de abril, no município de Castelo, interior do Espírito Santo.

A celebração foi composta de vários ritos que expressaram a entrega do ordenando a Jesus Cristo e à Igreja, marcada por muita emoção. A celebração durou cerca 2h30. “É uma grande alegria para nossa Diocese realizar essa celebração. São sete homens apresentados e aprovados por suas comunidades, pela Escola Diaconal e pela Diocese. Este número (sete), é muito simbólico! Na Bíblia aparece, muitas vezes, simbolizando o máximo da perfeição”, destacou Dom Luiz Fernando em sua homilia.

Dom Luiz Fernando pediu que os diáconos sigam o caminho de Cristo e lembrou-lhes de suas funções. “Deverão ajudar o Bispo e seu Presbitério no serviço do altar, na Palavra e na caridade, tornando-se servos de todos. Lembre-se sempre do que ensinou Jesus: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir”, falou.

Dentre os ritos desta celebração, após a homilia, seguiu com o propósito dos eleitos, onde o bispo interrogou os futuros diáconos. “Caros filhos, antes de serem admitidos à Ordem do Diaconado, é necessário que manifestes, perante todo o povo, o desejo de assumir este Ministério”

Com o “sim” dos candidatos, ocorreu com a imposição das mãos e a prece da igreja, a Ordenação dos novos Diáconos da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. A cerimônia seguiu com a investidura e a entrega do livro dos Evangelhos.

Foram ordenados: Walber dos Santos Almeida; Marcelus Carlete Khéde; Rogério Falqueto Júnior; Reginaldo César Guizzardi; Jossimar Mariani; David Gomes da Silva e Geferson Rubis Marinato.

“Após um longo percurso formativo que, de certa forma foi atrapalhado pela pandemia, vivenciamos a realização de um sonho. Ninguém serve ao senhor, sem ser chamado por ele! Hoje, simplesmente, estamos respondendo à este chamado e abraçando nossa missão, entendendo que ela (nossa missão) é estarmos à serviço da igreja e do povo de Deus”, afirmou o Diácono Marcelus Carlete Khéde.

Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 1570, cabe aos diáconos “assistir o Bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a Eucaristia; distribuir a Comunhão; assistir ao Matrimônio e abençoá-lo; proclamar o Evangelho e pregar; presidir funerais; consagrar-se aos diversos serviços da caridade”.

Conheça o perfil dos novos Diáconos:

Walber dos Santos Almeida

O lema diaconal escolhido por Walber dos Santos Almeida revela a forma pela qual ele vai servir à Igreja: “Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros” (IPedro 4, 10).

O Diácono tem 41 anos, nasceu em família católica na cidade Muqui. Em sua Paróquia de origem, Nossa Senhora da Consolação, em Cachoeiro de Itapemirim, ele já atuou como ministro extraordinário da Pregação da Palavra de Deus, leitor, Pastoral da Juventude, Batismo e Pastoral Familiar.

O Walber dos Santos Almeida é gra­duado em administração e em Teologia.

Segundo dos três filhos do casal Marize dos Santos de Almeida e Sebastião Nério de Almeida, Walber é casado com Giselle Fontes Cipriano Almeida há 17 anos, pai de Lara Cipriano Almeida de 15 anos e Laís Cipriano Almeida de 14 anos, para ele: “receber o Sacramento da Ordem é uma resposta de Deus à vocação que lhe foi confiada”.

Marcelus Carlete Khéde

O lema escolhido por Marcelus Carlete Khéde revela a forma pela qual ele vai servir a Igreja: “Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir’ (Jr 20,7ª).

O Diácono tem 58 anos, nasceu em família católica na cidade de Castelo. Em sua paróquia de origem, Nossa Senhora da Penha, já atuou como ministro extraordinário da Pregação da Palavra de Deus, Ministro de Música na Renovação Carismática Católica (RCC), Monitor na Escola Santa Mônica – escola de teologia da Paróquia Nossa Senhora da Penha (Castelo) e apresentador do programa Momento Cristão na Radio Cultura FM de Castelo.

Marcelus Carlete Khéde e graduado em Educação Física, pós graduado em Treinamento Desportivo e em Teologia pela Escola Diaconal Santo Estevão. Marcelus é o segundo dos três filhos de Jorge Khéde (in memorian) e Mercilia Martha Carlete Khéde. É casado há 31 anos com Patrícia Casagrande Khéde e pai de Raquel Casagrande Khéde de 30 anos, Estér Casagrande Khéde de 29 anos e Jorge Casagrande Khéde de 23 anos.

Para o Diácono “receber o Sacramento da Ordem é uma resposta de amor à Deus que, no seu infinito amor, se faz precisar de mim e me convoca a viver o amor sem medidas pelo próximo”.

Rogério Falqueto Júnior

O lema diaconal escolhido por Rogério Falqueto Júnior revela a forma pela qual ele vai servir à Igreja: “fazei-vos servos uns dos outros pela caridade” (Gl 5, 13).

O Diácono tem 45 anos, nasceu em família católica na cidade Venda Nova do Imigrante, na região serrana do Espírito Santo. Em sua Paróquia de origem – Nosso Senhor dos Passos, já atuou como ministro extraordinário da Pregação da Palavra, coordenador do Conselho Pastoral Paroquial (CPP) e tesoureiro. Júnior Falqueto é graduado em ciências contábeis e em Teologia.

Júnior é o segundo de quatro filhos do casal Rogélio Falqueto e Maria Thereza Föeger Falqueto, Júnior é casado há 24 anos com Michelle Henke Oliveira Falqueto e pai de Mariana Henke Falqueto, 20 anos.

Para o Diácono “receber o Sacramento da Ordem é colocar-se à serviço, para o bem da comunidade. É através do serviço e doação prestado ao próximo que declaramos o amor à Deus Pai”.

Reginaldo César Guizzardi

O lema diaconal escolhido por Reginaldo César Guizzardi é: “eu e minha casa serviremos ao Senhor” (Jeremias 24, 15).

Reginaldo tem 45 anos, nasceu em família católica na cidade Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo. Em sua Paróquia de origem – Imaculado coração de Maria no distrito de Piaçu, na cidade de Muniz Freire, já atuou como: Secretário e Coordenador do Conselho Pastoral Paroquial (CPP), Testemunha Qualificado para o Matrimônio (TQM), Ministro de Música Litúrgica, Ministro Extraordinário da Pregação da Palavra de Deus, Pastoral da Família, Coordenador Paroquial dos Ministros Extraordinários da Pregação da Palavra de Deus e, atualmente, é o tesoureiro paroquial.

Reginaldo é agricultor e graduado em Teologia. O segundo filho de cinco irmãos do casal Evandro Guizzardi e Erenita Araújo Guizzardi é casado com Jucélia Rodrigues Guizzardi há 20 anos e pai de Rayane Rodrigues Guizzardi, 18 anos e Giuseppe Rodrigues Guizzardi, 13 anos.

Para o Diácono “receber o Sacramento da Ordem é uma alegria por fazer parte da Obra e da causa Cristo, respondo ao chamado para este ministério específico.”

Jossimar Mariani

O lema diaconal escolhido por Jossimar Mariani revela a forma pela qual ele va servir à Igreja: “Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vós escolhi” (Jo 15, 16).

O Diácono tem 41 anos, nasceu em família católica na cidade Castelo. Em sua Paróquia de origem, Nossa Senhora da Penha, ele atua como Ministro Extraordinário da Pregação da Palavra de Deus, leitor, na Pastoral Familiar como Testemunha Qualificado para o Matrimônio (TQM), Professor na Escola Santa Mônica – Escola de Teologia Pastoral da Paróquia Nossa Senhora da Penha (Castelo) e é graduado em Teologia pela Escola Diaconal Santo Estevão em parceria com o Instituto São Tomás de Aquino.

Jossimar Mariani é o segundo dos três filhos do casal João Mariani e Maria da Penha Gonçalves de Souza. Casado com Alcione Donna Falcão Mariani há 18 anos é pai de Alicia Falcão Mariani, 17 anos, Lívia Falcão Mariani, 11 anos e Isabella Falcão Mariani.

Para o Diácono receber o Sacramento da Ordem “é uma resposta à Deus do seu infinito amor servindo na caridade aos irmãos e irmãs, deixando resplandecer a verdadeira face do Cristo servidor”.

David Gomes da Silva

O lema escolhido por David Gomes da Silva revela a forma pela qual ele vai servir à Igreja: “Tu me seduziste senhor, e eu me deixei seduzir” (Jr 20,7).

O novo Diácono tem 61 anos, nascido no município de Lajinha, no Estado de Minas Gerais. Chegou em Piaçu, distrito do município de Muniz Freire em 1969.

David é um pequeno produtor de café, com trabalho de regime familiar, filho primogênito de Erli Carneiro da silva (In menorian), e Amélia Gomes da Silva.

Casado a 39 anos com Sueli Oliveira Dias da Silva, é pai de Fabio Gomes Dias, 38 anos e Fabiana Gomes Dias Bonze, 35 anos.

Segundo o Diácono “Após ter recebido os sacramentos da Iniciação na Vida Cristã (IVC) e o Matrimônio, passei a frequentar ativamente à Igreja, servindo na Paróquia Imaculada Coração de Maria (Piaçu)”.

Como marco de sua participação, iniciou-se como tesoureiro da Comunidade São Sebastião, foi Ministro Extraordinário da Pregação da Palavra, tesoureiro, Coordenador do movimento Peregrinação de Leigos Cristãos (PLC) masculino Paroquial e Cursou Teologia na Escola Diaconal Santo Estevam.

“Para mim o diaconato é atraente e sedutor. Mas as lutas e as cruzes do cotidiano não deixarão de aparecer, para nos mostrar que nem sempre somos fortes o suficiente para encarar os desafios, ou fracos que não possamos vencê-los”. Afirmou David completando: “a sedução e o amor de Deus são tão grandes, e tão mais forte que nos fazem vencer os obstáculos que nos impedem de caminhar, a ponto de podermos expressar como o profeta Jeremias: Seduziste-me Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e me venceste no teu amor! (Jr 20,7), receber o sacramento da Ordem é uma resposta a Deus de servir com amor e caridade”, finalizou.

Geferson Rubis Marinato

O lema escolhido por Geferson Rubis Marinato revela a forma pela qual ele pretende servir a Igreja: “Vinde a mim todos os que estais cansados sob o peso do vosso fardo e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração” (Mt 11, 28-29).

O Diácono tem 45 anos, nasceu em família católica na localidade de Limeira da Paróquia São João Batista em Jaciguá, distrito de Vargem Alta. Hoje é membro da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Itaipava (Itapemirim) e já atuou como Coordenador da Pastoral Familiar, Coordenador dos Cerimoniários e Coroinhas, Coordenador do Grupo Executivo do Movimento de Encontro de Adolescente com Cristo (EAC), formador dos Ministros Extraordinários da Pregação da Palavra de Deus, formador no projeto “Estar com o Senhor”- pioneiro na referida paróquia, Ministro Extraordinário da Pregação da Palavra de Deus, agente pastoral das pessoas em situação de rua, e do movimento de Cursilho de Cristandade da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Geferson Rubis Marinato é micro- empresário e bacharel em Teologia pelo Instituto São Tomás de Aquino em parceria com Escola Diaconal Santo Estevão.

Geferson é o sexto filho dos seis filhos de Wilson Valério Marinato e Zelda Louzada Marinato. Casado há 24 anos com Yara Costa Moulais Marinato é pai de Rubia Moulais Marinato, 22 anos e Thiago Moulais Marinato, 12 anos.

Para o Diácono receber o Sacramento da Ordem “é uma resposta à Deus que me chama a ser um sinal do seu amor da sua misericórdia e compaixão na vida de todo aquele que aproxima de mim e eu que me coloco solícito e disponível a este chamado”. Afirma.

Fotos: André Fachetti – Pascom