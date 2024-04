Show “Barco do Amor vai homenagear o cantor capixaba Alexandre Lima

O cantor capixaba Alexandre Lima, falecido em março deste ano, terá um tributo realizado por seu irmão Amaro Lima em parceria com o Sesc Espírito Santo, no dia 23 de abril, data que completaria 55 anos, a partir das 20h, no palco do Sesc Glória, no Centro de Vitória.

O músico, compositor e produtor musical Alexandre Lima faleceu no dia 28 de março após mais de dez anos em coma causado por uma parada cardiorrespiratória.

O show “Barco do Amor”, consistirá em uma apresentação intimista, com repertório de canções que os irmãos compuseram juntos, em um formato simples de voz e violão, exatamente como as músicas nasceram.

Alexandre Lima foi um músico e compositor cuja contribuição para a música regional foi marcante na cultura capixaba. Conhecido por fundir ritmos como congo, rock, reggae e pop, ele criou um estilo único, apelidado de “rockongo”, que não apenas definiu a identidade da banda Manimal, mas também abriu caminho para outras bandas capixabas.

As entradas serão solidárias. Os ingressos serão revertidos em troca de lata ou pacote de leite em pó na bilheteria do Teatro Glória. As doações serão encaminhadas ao Programa Sesc Mesa Brasil e posteriormente enviadas às vítimas desabrigadas na região Sul do Espírito Santo.

Serviço

Show Barco do Amor – Tributo Alexandre Lima

Data: 23 de abril

Horário: a partir das 20 horas

Duração: 60 minutos

Local: Sesc Glória

Entrada solidária: Lata ou pacote de leite em pó na bilheteria do Teatro. A troca poderá ser feita de quarta a sábado, das 9h às 20h, na bilheteria do Teatro.