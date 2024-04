Prepare o cobertor! Primeiro frio do outono está chegando

Já podemos preparar o cobertor? De acordo com a Climatempo, sim! A primeira queda de temperatura acentuada com o frio do outono será sentida no Brasil nos próximos dias.

Portanto, a massa de ar frio de origem polar que vai causar o primeiro frio de outono, chega ao país pelo interior do continente, o que aumenta seu poder de resfriamento e facilita o espalhamento do ar frio por áreas do interior do Sudeste e do Centro-Oeste.

Segundo a Climatempo, pela primeira vez em 2024 poderemos ter geada nos três estados da região Sul do Brasil. Aliás, várias capitais do Centro-Sul do país poderão estabelecer novos recordes de baixa temperatura para este ano.

Frente fria e ciclone extratropical

A frente fria que vai trazer a massa de ar frio continental se forma na terça-feira (16), entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina, associada a um forte e grande ciclone extratropical.

Ainda, de acordo com a Climatempo, este ciclone extratropical não vai avançar para o Brasil. Mas, terá um papel importante na queda da temperatura nos próximos dias, pois ficará próximo da costa da Argentina até a quinta-feira (18), represando o ar gelado no norte deste país. Portanto, com a barreira do ciclone, o ar polar não vai conseguir escoar para o oceano e será direcionado para o Paraguai e interior da região Sul.

O centro (região mais fria) da massa de ar frio de origem polar passará sobre o Sul do Brasil durante a quinta-feira (18).

Quando ocorre a queda da temperatura?

Os efeitos dessa massa ar frio de origem polar serão sentidos gradualmente em vários estados do Brasil entre a noite desta terça-feira(16) e a sexta-feira (20).

Sul

frio fica acentuado entre os dias 17 e 20 de abril



Sudeste

São Paulo: queda da temperatura entre 18 e 20 de abril

Rio de Janeiro: queda da temperatura entre 18 e 20 de abril

Sul de Minas Gerais/Zona da Mata Mineira: queda da temperatura entre 18 e 20 de abril; Triângulo Mineiro também terá resfriamento suave nestes dias; região de Belo Horizonte e centro-norte de Minas devem sentir ligeira queda da temperatura nos dias 19 e 20 de abril.

Espírito santo terá ligeira queda da temperatura nos dias 19 e 20 de abril



Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul: ar frio atua entre os dias 17 e 19 de abril

Mato Grosso: queda da temperatura suave no sul e oeste do estado (inclui Cuiabá e Rondonópolis) entre 17 e 19 de abril

Goiás: ligeira queda da temperatura entre 18 e 20 de abril, especialmente no sul do estado

Distrito Federal: ligeira queda da temperatura nos dias 19 e 20 de abril

Prepare o cobertor que o frio do outono vem aí

Pela primeira vez neste ano, há expectativa de frio intenso suficiente para causar geada, mas apenas na região Sul do Brasil. O fenômeno deve ocorrer nos dias 18 e 19 de abril, nas áreas mais elevadas da serra do Rio de Grande do Sul, de Santa Catarina e do sul do Paraná. Não há condições para geada no Sudeste e nem no Centro-Oeste.

Embora não seja muito forte, esta massa de ar frio continental tem potencial para produzir as mais baixas temperaturas deste 2024, até agora, em muitas áreas da região Sul, do Sudeste e em alguns locais do Centro-Oeste.