Super mutirão: Mimoso inicia limpeza “fina” de ruas

Começa nesta quarta-feira (17) o mutirão de limpeza das ruas de Mimoso do Sul, cidade do Sul do Espírito Santo, que foi destruída pelas fortes chuvas que caíram no mês de março.

Além de diversas secretarias e autarquias do Governo do Estado, mais de 15 prefeituras de diversos municípios também participam das ações que seguem até esta quinta-feira (18). As atividades acontecem das 8h00 às 17h00.

A ação conta com o apoio da Associação dos municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes).