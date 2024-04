Mutirão: governador convoca municípios para limpeza em Mimoso

O governador do Estado do Espírito Santo convocou, nesta sexta-feira (12), municípios e toda a sociedade capixaba para um grande mutirão de limpeza em Mimoso do Sul, cidade mais destruída pelas fortes chuvas que caíram em março deste ano.

A ação será realizada nas próximas quarta (17) e quinta-feira (18). A orientação é de que os voluntários que forem de carro, se possível, evitem trafegar com os veículos dentro da cidade durante as atividades.

LEIA TAMBÉM: Filiado ao Republicanos, João Paulo Nali vem em busca da reeleição

Ao lado do prefeito de Mimoso, Peter Costa, e do Presidente da Associação dos municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) e prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, o chefe do Poder Executivo estadual relatou que por mais que as equipes lavem ou limpem a cidade, ainda há resíduos e muita poeira no local.

O objetivo do mutirão é fazer uma limpeza fina para deixar Mimoso do Sul mais limpa e próxima das condições que estava antes das chuvas.