Suporte para o homem do campo em Venda Nova

Na manhã desta segunda-feira (1º), no Pavilhão de Carapina, na Serra, o vice-prefeito, Tarcisio Bottacin, e o secretário Municipal de Agricultura, Wesley Falqueto, representando a gestão atual, receberam dois tratores agrícolas de 75 CV da Secretaria de Estado da Agricultura (Seag).

A aquisição, viabilizada por meio de emenda parlamentar da ex-deputada federal Norma Ayub, vai fortalecer a infraestrutura e impulsionar a qualidade de vida dos agricultores locais, permitindo um melhor desempenho nas atividades rurais e no escoamento da produção.

Além de Venda Nova, outros 38 municípios do Espírito Santo foram contemplados. Os equipamentos vão proporcionar condições para que os municípios garantam a melhoria da mobilidade nas estradas vicinais, auxiliando nas ações agrícolas e no escoamento da produção rural.

Além de proporcionar melhores condições para os municípios garantirem mais mobilidade nas estradas vicinais, as máquinas e equipamentos agrícolas são fundamentais para o auxílio das tarefas dos produtores, agilizando o trabalho dos agricultores familiares e garantindo o aumento da produção.

