Surfista capixaba se prepara para abertura do Challenger Series 2024

O capixaba Rafael Teixeira se prepara para a abertura de mais um Challenger Series, competição em que os surfistas lutam por uma vaga na elite do Championship Tour. O atleta embarcou nesse fim de semana com destino à Gold Coast, na Austrália, onde acontecerão duas etapas seguidas do Challenger Series, a Snapper e Narrabeen.

Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, Rafael Teixeira também teve as passagens aéreas para a viagem concedidas pelo Voe Atleta, ambos da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). A primeira etapa do Challanger Series tem início no próximo sábado (27) e segue até o mês de maio.

Por ser a única chance de acesso ao Circuito Mundial, a disputa tem um alto nível competitivo e contará com a participação de 80 atletas na categoria masculina e 48 na categoria feminina nesta temporada.

“Esse é um evento muito importante, por ser na única porta de acesso ao Circuito Mundial. Já estou indo para o meu terceiro ano consecutivo de Challange Series e só de ficar entre os melhores da América do Sul já é um feito grande. A expectativa é passar bateria por bateria, campeonato por campeonato e representar o Espírito Santo da melhor maneira. Agradeço à Sesport pelos programas Bolsa Atleta e Voe Atleta, que são um investimento e uma força muito grande, e tenho certeza que faz a diferença”, disse Rafael Teixeira.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.