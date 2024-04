Mesmo com adversidades, piloto mirim garante lugar no pódio para o ES

A pista do Kartódromo Internacional da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo, recebeu no último sábado (20) as disputas de mais uma etapa do Campeonato Capixaba de Kart da temporada de 2024. Na categoria Mirim, o piloto da casa, Joaquim Medeiros (Jump Trampolim Park / Equipes: GTM Racing e Marquinhos Performance / Coach: Caio Miguel), teve que lutar contra problemas de motores e chassis. Mas, ainda conseguiu garantir um lugar no pódio de sua categoria.

Depois de uma semana de treinos, na qual foi o mais rápido da pista em sua categoria, Joaquim Medeiros não conseguiu repetir os tempos com os motores que foram sorteados para mais esta prova do Capixaba de Kart. Com baixo redimento de motor, o piloto do kart número 16 mostrou todo o seu talento e dedicação ao sair da última colocação e conseguir receber a bandeira quadriculada em terceiro lugar na primeira bateria, entre os pilotos da Mirim/Cadete.

Segunda bateria

Na segunda bateria, Joaquim mostrou superação, mais uma vez cruzando a linha de chegada em quarto. Com a soma das duas baterias, ele ainda subiu ao pódio na quarta colocação. Nos boxes, sua equipe ainda descobriu uma rachadura no chassi do piloto. O que demonstra ainda mais a capacidade de Medeiros pilotar em alto nível, apesar das adversidades que teve pela frente no fim de semana.

“Não foi do jeito que eu e minha equipe queríamos, a gente fez bons treinos a semana toda. Mas, na hora do sorteio dos motores, a gente não teve muita sorte, e eu não tinha rendimento. Depois da prova, a gente ainda descobriu que o chassi estava com problemas. Tudo bem, vamos para a próxima”, disse Joaquim Medeiros, logo depois da cerimônia do pódio.

Um novo encontro do Campeonato Capixaba será apenas no próximo mês. No entanto, no início de maio, Joaquim desembarca em São Paulo para a quarta etapa do Paulista Light, competição pela qual o piloto do Espírito Santo briga pelas primeiras posições na categoria Mirim Rookie.

Veja mais fotos:

Fotos: KMCom / José Augusto Tovar