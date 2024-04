Suspeito é preso horas após cometer crime em Piúma

Um homem, de 35 anos, foi preso horas após furtar uma carteira e uma furadeira dentro de um veículo. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu no bairro Niterói, em Piúma, na última quarta-feira (24).

A PC informou que as diligências foram iniciadas após o registro do boletim de ocorrência feito pela vítima na Delegacia de Piúma. A vítima contou que teve a carteira e uma furadeira furtadas no interior do próprio veículo.

No entanto, após ter acesso a imagens de câmeras de videomonitoramento, os policiais visualizaram as imagens que mostravam o suspeito utilizando o cartão da vítima em um estabelecimento comercial. Assim, a Polícia Civil deu início às buscas pelo suspeito.

Contudo, ao obter a informação sobre a localização do suspeito, os policiais civis se deslocaram ao local e efetuaram a prisão em flagrante. Aliás, ao ser questionado a respeito do furto, o suspeito confessou o crime e indicou o local onde havia se desfeito do objeto furtado.

Diante disso, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Piúma, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.