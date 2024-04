Suspeito na morte de agente penitenciário em MG é preso em Iúna

Um homem, de 27 anos, foi preso com um revólver dentro de uma residência na localidade de Rio Claro, zona rural de Iúna, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o homem é suspeito na morte de um agente penitenciário no dia 11 de março deste ano, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar, os militares desembarcaram em frente a residência, foi realizado o cerco, juntamente com as equipes das viaturas da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Após bater na porta da residência e nas janelas, anunciando a presença policial, os militares ouviram um barulho no interior da casa.

Na abertura da janela, foi notado um homem correndo sentido ao banheiro, motivo que os policiais romperam o cadeado e efetuaram a abordagem do homem, de 27 anos, que estava com uma pochete. Ao realizar a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em sua pochete, foi encontrado um revólver calibre .38, em um coldre com duas munições intactas no tambor da arma.

O suspeito informou a guarnição que havia sido ameaçado na cidade de Manhumirim, em Minas Gerais, e que por isso havia saído da cidade e ido morar nessa residência há aproximadamente uma semana.

No entanto, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido pela PM para a 8ª Delegacia de Ibatiba, para que sejam tomadas as medidas cabíveis ao fato.