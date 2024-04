Suspeitos são detidos com bicicletas furtadas em edifício no ES

Três homens de 17, 20 e 34 anos, foram detidos suspeitos de furtar três bicicletas em um edifício residencial no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (5).

Segundo a Polícia Militar (PM), policiais militares da 12ª Companhia Independente foram acionados com a informação de um arrombamento do portão da garagem e furto de bicicletas em um edifício residencial localizado em Jardim da Penha. A informação repassada foi de que três homens cometeram o crime, fugindo para a Avenida Fernando Ferrari, sentido bairro Andorinhas.

De posse das características dos suspeitos, os militares iniciaram as buscas e, na Ponte da Passagem, visualizaram dois dos três suspeitos, cada um com uma bicicleta. Os policiais fizeram a abordagem e, em posse de um dos suspeitos, de 34 anos, foram encontrados um alicate, um estilete, uma chave de boca e uma bucha de maconha.

Já o outro abordado foi identificado como sendo um adolescente, de 17 anos, que também estava com uma bicicleta. Na parte de baixo da ponte, os policiais encontraram o terceiro suspeito, de 20 anos, com outra bicicleta.

Em contato com o síndico do edifício arrombado, os militares confirmaram que aquelas eram as bicicletas subtraídas. Os suspeitos foram detidos e conduzidos à Delegacia Regional de Vitória, onde foram apresentados à autoridade policial.